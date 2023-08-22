بعد تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات.. 7 شروط لـ الترشح لرئاسة الجمهورية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا عاجلا بشأن الانتخابات الرئاسية، حيث عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويعتبر حق الترشح لرئاسة الجمهورية وحق الانتخاب بمثابة حقوق مكفولة بموجب الدستور ، ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، ويعد الفيصل هو الصندوق الانتخابي، والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

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ونستعرض خلال التقرير الآتي شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتى جاء أبرزها كالآتي:

نصت المادة 240 وفقا لتعديلات الدستور المصري الجديدة، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون:

1- مصرياً من أبوين مصريين.

2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

5_ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

كما حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.