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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رضا حجازي: إجراءات عاجلة لحماية الطلاب في العام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات علي مستوي الجمهورية، وذلك بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ وذلك لاستعراض جهود تنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية وجاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ورحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مشيرا إلى أهمية شكل المبنى المدرسي وتهيئته لوظيفته التربوية والتعليمية للطلاب بشرط توفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لهم، موجها بضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية.

وشدد الوزير على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.

كما وجه الوزير بمواصلة المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها، مشددا على إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

كما شدد الوزير على توجيه مديري المدارس بتخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

ووجه الوزير كذلك بقيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دور،  وذلك لضمان التنفيذ المستمر للصيانات البسيطة واستدامتها.

وفي إطار متصل، وجه الدكتور رضا حجازي بعقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشأت التعليمية.

كما وجه بضرورة اتاحة دليل الصيانة، البسيطة والعاجلة ودليل أعمال النظافة علي موقع الوزارة وسرعة قيام كل مدير فرع من أفرع الأبنية التعليمية على مستوى المحافظات بعقد ورش عمل على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها لنشر ما يتضمنه الدليل،

وبالاضافة لذلك، وجه الوزير بالتأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم خروج ودخول الطلاب، فضلا عن التأكيد علي إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس.

ومن جهته، أشار اللواء يسرى عبد الله سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية  إلى أنه تم تنفيذ عقود صيانة سنوية لضمان استدامة أعمال الصيانة للمدارس بشكل مستمر، كما تمت الصيانة العاجلة لعدد ٦٢١ مدرسة، كما تم عمل صيانة شاملة لـ١٣٥٧ مدرسة، فضلا عن فحص المدارس التى مر عليها ١٥ عاما وجارى العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي بها في ضوء فحص ١٩ ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

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