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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن النادي الأهلي هدد اتحاد الكرة بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس النخبة حال تواجد الزمالك.

وقال إبراهيم فايق عبر برنامج “جمهور التالتة” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس: ”إحنا داخلين الفترة الجاية على خطابات متبادلة بين الأهلي واتحاد الكرة، والقصة بدأت بخطاب الأهلي منتصف الشهر الحالي إلى اتحاد الكرة والذي طالب فيه بمعرفة مواعيد منافسات الموسم الجديد".

وأضاف:" الأهلي ينتظر ردا سريعا على هذا الخطاب، وفي حال عدم وجود رد رسمي من جانب اتحاد الكرة قد يعتذر الأهلي عن المشاركة في بطولة أو اثنين من البطولات التي ينظمها اتحاد الكرة وهما كأس الرابطة أو بطولة كأس النخبة التي ستقام في الإمارات".

وتابع:" القصة باختصار، هناك اتصالات شفهية بين الأهلي واتحاد الكرة، الأهلي يريد معرفة إذا كان الزمالك سيشارك في كأس النخبة أم لا، لأنه لديه تحفظات على وجود الزمالك في كأس النخبة، بحجة أن الزمالك انسحب من كأس السوبر الماضي وبالتالي لا بد أن يعاقب بالاستبعاد".

وواصل:" إذا شارك الزمالك في كأس النخبة قد يعتذر الأهلي على المشاركة في كأس النخبة وهناك تهديد شفهي بذلك".

يذكر أن اتحاد الكرة قرر تغيير اسم بطولة كأس السوبر المصري إلى كأس النخبة لتقام بمشاركة 4 فرق بين من فريقين فقط.

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