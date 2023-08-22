ندوة بمكتبة مصر العامة بالغردقة تسلط الضوء على الآثار السلبية للبلاستيك

أكدت إدارة الاعلام والتثقيف البيئى بالبحر الأحمر على التزامها المستمر بنشر الوعي البيئي والتثقيف بين المواطنين في مدينة الغردقة، حيث أقامت اليوم ندوة توعية في مكتبة مصر العامة بالمدينة تناولت موضوع "الآثار السلبية للبلاستيك أحادي الاستخدام" وأهمية تبني ثقافة الاستدامة البيئية وحماية البيئة من التلوث.

تمحورت الندوة حول التحديات التي يواجهها البيئة نتيجة استخدام البلاستيك الذي يتم التخلص منه بشكل غير مستدام، ما يتسبب في تلوث المحيطات والبيئة البحرية وتأثيره على الحياة البيئية. وقد تم استعراض آثار هذا التلوث على الحياة البشرية والحيوانية والنظم البيئية المختلفة.

أشارت الإدارة إلى أهمية تعزيز الوعي بين المجتمع بضرورة التحول إلى استخدام منتجات صديقة للبيئة والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. وجرى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشؤون البيئة برئاسة اللواء إيهاب شنن للحد من استخدام البلاستيك وتعزيز السلوك البيئي الصحيح.

شهدت الندوة حضوراً كبيراً من المواطنين والمهتمين بقضايا البيئة، حيث تم تبادل وجهات النظر والتجارب حول كيفية تحقيق نمط حياة أكثر استدامة وتوعية بأثر الاختيارات اليومية على البيئة والمستقبل.

وتعكف الإدارة العامة لشؤون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم مبادرات وفعاليات توعية بيئية مستمرة بهدف تحقيق بيئة صحية ومستدامة للمجتمع.