عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بمكتبة مصر العامة بالغردقة تسلط الضوء على الآثار السلبية للبلاستيك

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أكدت إدارة الاعلام والتثقيف البيئى بالبحر الأحمر على التزامها المستمر بنشر الوعي البيئي والتثقيف بين المواطنين في مدينة الغردقة، حيث أقامت اليوم ندوة توعية في مكتبة مصر العامة بالمدينة تناولت موضوع "الآثار السلبية للبلاستيك أحادي الاستخدام" وأهمية تبني ثقافة الاستدامة البيئية وحماية البيئة من التلوث.

 

تمحورت الندوة حول التحديات التي يواجهها البيئة نتيجة استخدام البلاستيك الذي يتم التخلص منه بشكل غير مستدام، ما يتسبب في تلوث المحيطات والبيئة البحرية وتأثيره على الحياة البيئية. وقد تم استعراض آثار هذا التلوث على الحياة البشرية والحيوانية والنظم البيئية المختلفة.

 

أشارت الإدارة إلى أهمية تعزيز الوعي بين المجتمع بضرورة التحول إلى استخدام منتجات صديقة للبيئة والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام. وجرى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لشؤون البيئة برئاسة اللواء إيهاب شنن للحد من استخدام البلاستيك وتعزيز السلوك البيئي الصحيح.

 

شهدت الندوة حضوراً كبيراً من المواطنين والمهتمين بقضايا البيئة، حيث تم تبادل وجهات النظر والتجارب حول كيفية تحقيق نمط حياة أكثر استدامة وتوعية بأثر الاختيارات اليومية على البيئة والمستقبل.

 

وتعكف الإدارة العامة لشؤون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنظيم مبادرات وفعاليات توعية بيئية مستمرة بهدف تحقيق بيئة صحية ومستدامة للمجتمع.

إدارة الإعلام والتثقيف البيئي الآثار السلبية للبلاستيك البحر الأحمر البيئة البحرية الحد من استخدام البلاستيك النظم البيئية مدينة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

اشتري في التجمع وأكتوبر والشروق| تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان الجديدة.. مواقع ومساحات وأسعار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ