محافظ الدقهلية: بدء تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور ايمن مختار "محافظ الدقهلية" عن البدء في تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة العام الدارسي 2023 /2024 والتي تم إنشاؤها بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بالمدينة، وكانت الهيئة قد انشأتها وقد تم معاينتها بمعرفة مؤسسة المدارس الدولية في مصر ومديرية التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية بالدقهلية وتقرر تشغيلها اعتبارا من العام الدراسي الجديد.



جاءت تصريحات "محافظ الدقهلية "بناء علي ما عرضه المهندس هشام عطية مدير عام منطقة الدقهلية لفرع الأبنية التعليمية، وجاء بالمذكرة التي عرضها مدير عام الأبنية التعليمية انه تم بالفعل موافقة وزير التربية والتعليم في هذا الشأن وتم عمل محضر تنسيقي مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ومنسق المدارس الدولية علي تشغيلها مدرسة دولية حكومية .



واوضح "مختار"ان المدرسة مقامة علي مساحة 13225 متر مربع ويتم تشغيلها لاستيعاب التلاميذ والطلاب من الحضانة حتي الثانوي في عدد 28 فصل

،وقد اشاد "مختار" جهود وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للابنية التعليمية لتلبية احتياجات ومطالب ابناء المحافظة فيما يتعلق بالمنشآت التعليمية..

وقال "مختار" أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة دائما علي التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المركزية لتحقيق مطالب واحتياجات مواطني الدقهلية في كافة قطاعات المرافق والخدمات وفي مقدمتها المدارس بهدف العمل علي تقليل كثافات الفصول وتحقيق الجودة في التعليم بمراحلة المختلفةعلي مستوي المحافظة.



وقد أشاد " مختار" بجهود وزارة التربية والتعليم ووزارة الاسكان والهيئة العامة للابنية التعليمية في نطاق محافظة الدقهلية من خلال انشاء المدارس بمراكز ومدن وقري المحافظة بما يلبي احتياجات ومطالب ابناء المحافظة ويساهم بشكل كبير في خفض كثافة الفصول ويحقق جودة التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية علي مستوي المحافظة.

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