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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فودة يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالصف الأول الثانوي "عام وفني"

فودة يعتمد
فودة يعتمد

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام و الفني للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، الذي جرى وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وأعداد الطلاب والفصول الدراسية.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الحد الأدنى للقبول جاء على النحو التالي:
الصف الأول الثانوي العام 210 درجة لإدارات رأس سدر بدلا من 230 درجة و220 درجة لإدارتي دهب و أبوزنيمة بدلا من 230 درجة، و 215 درجة لإدارتي طور سيناء وسانت كاترين ، و200 درجة لإدارات نويبع وشرم الشيخ وأبورديس.
وبالنسبة للصف الأول الثانوي الصناعي 185 درجة لإدارة طور سيناء بدلا من 190 درجة، و160 درجة لإدارات رأس سدر و دهب و أبورديس و نويبع " بدلا من 170 درجة، و140 درجة لإدارة أبوزنيمة .
والصف الأول الثانوي التجاري 165 درجة لإدارة طور سيناء، و150 درجة لإدارة رأس سدر، و140 درجة لإدارات شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع .
والصف الأول الثانوي الفندقي 145 درجة لإدارة طور سيناء، و 140 درجة لإدارة دهب .
الصف الأول الثانوي الزراعي 140 درجة جميع الإدارات التعليمية .
وأوضح وكيل الوزارة، أنه يجري قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع 170 درجة بدلا من 200 درجة، كما يجري قبول تنسيق كل طالب بالإدارة التابع لها، ولا يجوز له الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة أخرى .
وأشار إلى أنه يجري قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني التجاري بمجموع 140 درجة بالفترة المسائية بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

فودة يعتمد

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اللواء خالد فودة بعتمد تنسيق المرحلة الثانية جنوب سيناء

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