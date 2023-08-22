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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يناقش الاستعدادات للعام الدراسي مع مديري العموم وموجهي المواد

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعاً بحضور مديري عموم التعليم العام والفني، وموجهي عموم المواد وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد. 

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ومع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، وحرصا على انتظام العملية التعليمية بالمدارس والدواوين.

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وخلال الاجتماع، وجه وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من كافة حركات الندب والنقل قبل 10/9/2023، بما يحقق الاستقرار في العمل، ومصلحة أبنائنا الطلاب، مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل والندب، والالتزام بالقرار الوزاري 202 لسنة 2013، ومتابعة تنفيذ أوامر النقل والندب للمعلمين.

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كما ناقش وكيل التعليم وضع الخطة التدريبية للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين، طبقاً لما يرد من تعليمات من مستشاري المواد بالوزارة، وطبقاً لاحتياجات المعلمين التدريبية.

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IMG-20230822-WA0092
IMG-20230822-WA0092
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