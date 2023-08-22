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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة متهمين بحيازة وإحراز هيروين في دار السلام

صدى البلد

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها ببراءة متهمين بحيازة وإحراز الهيروين والسلاح الأبيض.

وكشفت أمر الإحالة، ان  المتهم علاء.ع- 43 سنة – عامل و عبد الله.ع – 27 سنة بأنهما في يوم 16/ 4  بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرزا وحازا بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً  (الهيروين) في غير الأحوال المًصرح بها قانوناً.

وأحرزا وحازا سلاحين أبيضين (مطواة وسنجة) دون ترخيص ودون مسوع قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

وأوضح امر الاحالة ان الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط شخصين أثناء مرورهما في دار السلام، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر.

الهيروين - التجمع الخامس الهيروين المخدر دون ترخيص شرطة دار السلام قسم شرطة دار السلام محكمة جنايات القاهرة

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