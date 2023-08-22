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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلات إف 16 VS الدفاع الجوي الروسي.. لمن تكون الغلبة في الميدان ؟

مقاتلات إف 16
مقاتلات إف 16

تحدث الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس، عن المواجهة المرتقبة في الحرب الروسية الأوكرانية، بين مقاتلات "إف 16" والدفاع الجوي الروسي، بعدما بدأت أوكرانيا في التدريب على قيادة المقاتلات استعدادا لاستخدامها في الميدان. 

وقال الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية ستدمر مقاتلات إف-16 الغربية، والتي من المقرر أن يتم توريدها إلى القوات المسلحة الأوكرانية من هولندا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن الأهم من ذلك هو أن الطائرة معرضة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية مثل S-300 أو S-400 كما أنه سيكون في وضع غير مؤات في القتال الجوي ضد مقاتلات Su-35 الروسية”.

وأشار الضابط الأمريكي المتقاعد إلى التعقيد والتكلفة العالية لصيانة المقاتلات الغربية لإبقائها جاهزة للعمل، لافتا إلى أن هناك العديد من العقبات اللوجستية والتكتيكية التي تحول دون نشرها في هذا أوكرانيا، وستكون الإجراءات الروسية المضادة ضد طائرات إف-16 فعالة للغاية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستتسلم 42 طائرة مقاتلة من طراز F-16 من هولندا و19 من الدنمارك.

ووفقا لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، فإن الحد الأدنى لوقت تسليم الطائرة F-16 سيكون 6-7 أشهر.

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