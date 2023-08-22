مساعد ترامب السابق يسلم نفسه لسجن بولاية جورجيا على خلفية قضية التدخل بالانتخابات

أظهرت سجلات سجن مقاطعة فولتون، اليوم الثلاثاء، أن سكوت هول، المساعد السابق لدونالد ترامب الذي وجهت إليه اتهامات في جورجيا إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق بشأن جهودهما المزعومة لإلغاء خسارته في انتخابات 2020، سلم نفسه لأحد سجون أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

ويُعتقد أن هول هو أول المتهمين الآخرين الذين يستسلمون للتهم الموجهة إليهم في التحقيق الذي تجريه جورجيا.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيسلم نفسه يوم الخميس القادم.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس.

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات مزعومة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وتم التفاوض على تاريخ تسليم ترامب نفسه مع مكتب المدعي العام بشأن الضمانات المالية وشروط الإفراج، وفقًا للتقرير.