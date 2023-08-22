عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم عام 2022، رغم التوقعات المتشائمة.

وأضاف بوتين، في مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها، والتي لا تزال تُسمع أحيانًا من بعض الخبراء، وخاصة الغربيين، دخلت روسيا بحلول نهاية عام 2022 إلى أكبر خمسة اقتصادات في العالم".

ولفت الرئيس الروسي إلى بيانات البنك الدولي حول حساب الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية.

ووفقا لهذا المؤشر، احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان، متفوقة على وجه الخصوص على ألمانيا.

فائض الميزانية

وقال بوتين، إن ميزانية روسيا ستنخفض إلى فائض في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وبحلول نهاية العام، سيكون فائض النفقات على الإيرادات هو 2٪ المخطط لها من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يتم تخفيض الميزانية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى فائض، بشكل عام، على مدار العام، سيكون فائض النفقات على الإيرادات عند المستوى المخطط له البالغ حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

كما أشار بوتين إلى أنه من الضروري استخدام جميع إمكانيات الدولة وضمان أقصى عائد من جميع مستويات الحكومة، من شراكتها مع المجتمع والأعمال لحل المشكلات الوطنية.

الشركات الروسية

وقال الرئيس الروسي إن الشركات الروسية تحل محل الشركات الأجنبية التي رحلت عن روسيا بشكل سريع، مؤكدا أنهم سيستمرون في القيام بذلك.

مناورات عسكرية ضخمة بين اليابان وأمريكا وكندا قرب حدود روسيا.. تفاصيل

أردوغان يستعد لزيارة روسيا لبحث اتفاق الحبوب مع بوتين..فيديو

وقال بوتين: "يحتل مصنعونا مجالات جديدة في السوق، بما في ذلك تلك التي أخلتها لنا الشركات الغربية نفسها.. الاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في البنية التحتية والمرافق الرأسمالية بدورها تحفز النشاط الاستثماري للشركات الخاصة”.

الرئيس الروسى بوتين روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

موضوعات متعلقة

الصين تستدعي السفير الياباني على خلفية تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

رقم ضخم.. الكشف عن حجم القروض الممنوحة لـ تونس في "العشرية السوداء"

مناورات عسكرية ضخمة بين اليابان وأمريكا وكندا قرب حدود روسيا.. تفاصيل

المبعوث الأممي إلى ليبيا: معارك طرابلس تشير لغياب السيطرة على الأجهزة الأمنية

دون سابق إنذار.. أوكرانيا تمنع الصحفيين الأجانب من التواجد على الجبهة

بسبب الفساد.. قوات إنفاذ القانون تداهم 200 مكتب تجنيد عسكري في أوكرانيا

تفحم مهاجرين وإخلاء المستشفيات.. حرائق الغابات تداهم اليونان

سقوط مدن كبرى.. جنرال أوكراني يحذر من كارثة بسبب هجوم روسي كاسح

ترشيحاتنا

فضل المصافحة بين الناس عند كل لقاء وثوابها.. دار الإفتاء تجيب

تعزيز روابط التعاون.. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكوبي

مع اقتراب التدخل العسكري.. جيش النيجر يفقد عدد من الجنود

هل متحور كورونا EG-5.2 يستجيب للقاح المصري؟.. سؤال برلماني للحكومة

رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم

مارثون الانتخابات الرئاسية يستعد| نماذج لمحاضر التصويت وحبر فسفوري.. والاستعانة بالبريد لنقل المستلزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ