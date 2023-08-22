رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا دخلت قائمة أكبر خمسة اقتصادات في العالم عام 2022، رغم التوقعات المتشائمة.

وأضاف بوتين، في مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية: "على الرغم من التوقعات المتشائمة التي تم تقديمها، والتي لا تزال تُسمع أحيانًا من بعض الخبراء، وخاصة الغربيين، دخلت روسيا بحلول نهاية عام 2022 إلى أكبر خمسة اقتصادات في العالم".

ولفت الرئيس الروسي إلى بيانات البنك الدولي حول حساب الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية.

ووفقا لهذا المؤشر، احتلت روسيا المرتبة الخامسة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان، متفوقة على وجه الخصوص على ألمانيا.

فائض الميزانية

وقال بوتين، إن ميزانية روسيا ستنخفض إلى فائض في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وبحلول نهاية العام، سيكون فائض النفقات على الإيرادات هو 2٪ المخطط لها من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يتم تخفيض الميزانية في الفترة من يوليو إلى سبتمبر إلى فائض، بشكل عام، على مدار العام، سيكون فائض النفقات على الإيرادات عند المستوى المخطط له البالغ حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي”.

كما أشار بوتين إلى أنه من الضروري استخدام جميع إمكانيات الدولة وضمان أقصى عائد من جميع مستويات الحكومة، من شراكتها مع المجتمع والأعمال لحل المشكلات الوطنية.

الشركات الروسية

وقال الرئيس الروسي إن الشركات الروسية تحل محل الشركات الأجنبية التي رحلت عن روسيا بشكل سريع، مؤكدا أنهم سيستمرون في القيام بذلك.

وقال بوتين: "يحتل مصنعونا مجالات جديدة في السوق، بما في ذلك تلك التي أخلتها لنا الشركات الغربية نفسها.. الاستثمارات الحكومية واسعة النطاق في البنية التحتية والمرافق الرأسمالية بدورها تحفز النشاط الاستثماري للشركات الخاصة”.