أردوغان يستعد لزيارة روسيا لبحث اتفاق الحبوب مع بوتين..فيديو

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل إعلام تركية تأكيدها اعتزام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة روسيا، لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن اتفاق الحبوب، دون تحديد موعد الزيارة.

كانت مصادر في إدارة الرئيس التركي أكدت لوسائل الإعلام أن أردوغان سيزور روسيا لإجراء محادثات مع بوتين، حول اتفاق الحبوب، بعدما انتهى العمل به في 18 يوليو الماضي.

وأعلن بوتين أن روسيا تدرس العودة إلى الاتفاق بعد تنفيذ عدد من الشروط، على رأسها إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية الخاصة بتوريد الأغذية والأسمدة، بما في ذلك العودة إلى نظام «سويفت» الدولي للتعاملات المصرفية.