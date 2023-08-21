إعلان عاجل من أردوغان بشأن صفقة الحبوب والأزمة في أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأثنين، إن تركيا ستواصل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية واستئناف صفقة الحبوب.

وأضاف أردوغان في خطاب للأمة عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "سنبذل جهودا لاعادة فتح ممر الحبوب بشروط عادلة تفي بتوقعات جميع الأطراف، لأننا نؤمد بوجود عالم أكثر عدلا، لافتا إلى أن تركيا ستعمل بنشاط أيضا من أجل تسوية الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تبذل جهودًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا: "سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على آمال السلام".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إنه يأمل في لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر القادم، وأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد يزور روسيا في الأيام المقبلة للتحضير للمفاوضات معه.

وفي 17 يوليو، انسحبت روسيا من صفقة حبوب البحر الأسود، التي تم إبرامها في الأصل في اسطنبول في يوليو 2022 ونصّت على التصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بالإضافة إلى تهيئة الظروف لـ روسيا لتصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة.

وقالت روسيا إن انسحابها كان مدفوعًا بفشل الأطراف الأخرى في الوفاء بالتزاماتها بموجب أحكام اتفاقيات اسطنبول التي كان من المفترض أن تتضمن الضوء الأخضر لتوريد المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق العالمية.