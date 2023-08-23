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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب ببرتوكول جديد لعلاج متحور كورونا EG-5

متحور كورونا EG-5
متحور كورونا EG-5

قالت النائبة إيرينى سعد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بعد الإعلان الرسمي لوزارة الصحة عن وجود حالتين مؤكدتين من السلاسة الجديدة لفيروس كورونا EG-5، إن المتحور الجديد يمثل خطورة فى حالة عدم استجابتها للقاحات المتوفرة.

إثبات فاعلية التطعيمات المتوفرة للمتحور الجديد

وأوضحت "سعد" في تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، أنه على وزارة الصحة إثبات فاعلية التطعيمات المتوفرة للمتحور الجديد، مشيرة إلى أنه يجب تطعيم أغلب العاملين بالدولة والمواطنين باللقاحات بهدف زيادة المناعة.

 

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه يجب وجود بروتوكول واضح لعلاج المتحور لكل الأطقم الطبية، ومتوفر فى جميع المستشفيات والاستقبال، ويجب رفع كفاءة الاستعدادات فى حالة خطورة المرض، كتوفر الأماكن للعزل.

 وأوضحت أنه على وزارة الصحة البدء في إصدار بيانات توعية لتذكرة المواطنين بالإجراءات الاحترازية، والتنويه لوجود فيروس وحرص الإصابة منه، عن طريق الرجوع للالتزامات السابقة كارتداء الماسكات والالتزام بالكحول، وفى حالة عدم توفر اللقاح يجب بدء شركات الإنتاج فى تصنيعه.

 وأشارت "سعد" إلى أن رجوع الإجراءات الاحترازية في نفس شدتها يرجع إلى خصائص المتحور الجديد، في سرعة انتشارها، والفئة العمرية الأكثر إصابة به، مضيفة أنه على وزارة الصحة، أن تقوم بتوضيح كل هذه الأمور في بيان رسمي بسيط لتوعية المواطنين.

ونوهت إلى أنه في حالة عدم الالتزام بالإجراءات والتطعيم، سوف يكون هناك احتمالية بانتشار المتحور الجديد، مشيرة إلى أنه في حالة الانتشار يجب تفعيل المجلس الصحي الإقليمي للمحافظات لسهولة التنسيق، وتفعيل الخطوط الساخنة، وأماكن متوفرة ومعروفة للحالات التي تتطلب حجر صحى .

وأضافت أنه يجب توفر الأدوية، ويجب القيام بمخزون استراتيجي حتى يكفى لعدة أشهر، ويجب أيضا توفر الكحول والماسكات من بداية الأمر، حتى لا يحدث السوق السوداء، وذلك بمتابعة وزارة الصحة الدائم مع منظمة الصحة العالمية خاصة أن هناك تعاملاً وخبرة سابقة مع الجائحة .

السوق السوداء الصحة العالمية المتحور الجديد المجلس الصحي الإعلان الرسمي

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