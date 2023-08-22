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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العثور على 18 جثة مجهولة الهوية أعقاب حرائق غابات اليونان

العثور 18 جثة مجهولة
العثور 18 جثة مجهولة الهوية أعقاب حرائق غابات اليونان

كشفت السلطات اليونانية عن العثور على جثث 18 شخصاً في أعقاب حريق غابات مدمر.

 

أكد المسؤولون العثور على الرفات المأساوية في شمال شرق البلاد حيث اشتعلت النيران في المنطقة اليوم (الثلاثاء 22 أغسطس).

 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، لم يتم بعد تحديد هوية الأشخاص الذين قتلوا في الحرائق، لكن بعض وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنهم ربما يكونون من طالبي اللجوء.

 

كما تأثرت منطقة تينيريفي البريطانية لقضاء العطلات في جزر الكناري الإسبانية بالحرائق المدمرة التي شهدت مئات من خدمات الطوارئ في جميع أنحاء البلدين تكافح من أجل السيطرة على الحريق.

العثور 18 جثة مجهولة الهوية  أعقاب حرائق غابات اليونان

 تسببت الظروف الحارة والجافة والرياح القوية في اندلاع حرائق الغابات وانتشارها في جميع أنحاء اليونان خلال الأيام القليلة الماضية.

 

ودفعت هذه التحديثات المثيرة للقلق السلطات إلى إخلاء قرى ومستشفى في مدينة ألكسندروبوليس الساحلية بعد أن اشتعلت النيران في المدينة خلال الليل.

 

ومن بين أكثر من 100 مريض في مستشفى البلدة، تم نقل حوالي 65 مريضاً إلى عبارة راسية في ميناء المستوطنة القريب قبل أن تبحر القارب إلى كافالا، حيث تنقلهم إلى مستشفى آخر.

السلطات اليونانية حريق غابات غابات النيران

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