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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

LG مصر يكشف تفاصيل مبادرة LG heroes بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

LG
LG

أكد محمد الجداوي، مدير عام التسويق بـ شركة LG مصر، أنهم أطلقوا مبادرة LG HEROES من 3 سنوات بمناسبة إحتفالهم بـ30 سنة على تأسيسهم في مصر، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة أن جزء من الربح الذين يحققونه يجب أن يعود لـمصر في صورة مشاركات و فعاليات اجتماعية.

وأوضح "الجداوي"، خلال مداخلته ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم "دينا رامز"، أن هذا العام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حاولوا توسيع عدد المستفيدين بـ 3 قطاعات و هم: قطاع الصحة من خلال إمداد المستشفيات بأجهزة منقي الهواء، و قطاع التكافل الاجتماعي من خلال توفير و مساعدة المقبلين على الزواج بأجهزة كهربائية.

وأضاف، تعاوناً مع مصر الخير قرروا أن يقوموا بفاعلية كل شهر، منوها إلى أنهم يستهدفون قطاع التعليم، عن طريق تجهيز بعض الفصول و المدارس بـ "السبورة الذكية".

تخفيف العبء على الجميع

ولفت، إلى أنهم يعملوا جاهدين لمحاولة تخفيف العبء على الجميع من خلال فعالياتهم و خدماتهم المُقدمة، معقبا: “بنحاول ندور على القطاعات اللي محتاجة دعم و مساندة”.

 

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