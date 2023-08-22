LG مصر يكشف تفاصيل مبادرة LG heroes بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

أكد محمد الجداوي، مدير عام التسويق بـ شركة LG مصر، أنهم أطلقوا مبادرة LG HEROES من 3 سنوات بمناسبة إحتفالهم بـ30 سنة على تأسيسهم في مصر، موضحا أن الهدف من هذه المبادرة أن جزء من الربح الذين يحققونه يجب أن يعود لـمصر في صورة مشاركات و فعاليات اجتماعية.

وأوضح "الجداوي"، خلال مداخلته ببرنامج "ست الستات" المذاع على شاشة "صدى البلد" تقديم "دينا رامز"، أن هذا العام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حاولوا توسيع عدد المستفيدين بـ 3 قطاعات و هم: قطاع الصحة من خلال إمداد المستشفيات بأجهزة منقي الهواء، و قطاع التكافل الاجتماعي من خلال توفير و مساعدة المقبلين على الزواج بأجهزة كهربائية.

وأضاف، تعاوناً مع مصر الخير قرروا أن يقوموا بفاعلية كل شهر، منوها إلى أنهم يستهدفون قطاع التعليم، عن طريق تجهيز بعض الفصول و المدارس بـ "السبورة الذكية".

تخفيف العبء على الجميع

ولفت، إلى أنهم يعملوا جاهدين لمحاولة تخفيف العبء على الجميع من خلال فعالياتهم و خدماتهم المُقدمة، معقبا: “بنحاول ندور على القطاعات اللي محتاجة دعم و مساندة”.