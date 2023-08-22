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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع وإلحاقهم بأقرب مدرسة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

قرر  الدكتور" أيمن مختار" محافظ الدقهلية استثناء طلاب الدمج بالمدارس الفنية من شرط المجموع والحاقهم باقرب مدرسة فنية لمحل اقامتهم للعام الدراسي 2023/2024 وذلك تيسيرا عليهم وعلي ذويهم ومراعاة لظروفهم وضمانا لكفالة واستمرارية دمجهم وتوفير الرعاية التعليمية لهم .

جاء قرار محافظ الدقهلية بناء علي ما عرضه الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

 وقال "مختار" ان الدمج لذوي الإعاقة في التعليم وفقا لقدراته وإمكاناته  يكسبه مهارات جديدة مما يجعله يتعلم ويواجة صعوبات الحياة، ويكتسب عددا من الفرص التعليمية والنماذج والمهارات المناسبة التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله والمشاركة في الأعمال والأنشطة يشجعه على البحث عن ترتيبات حياتية أكثر إعتيادية واضاف ان الدمج يساعد الأشخاص العاديين أن يتعودوا على تقبل  ذوي الاحتياجات الخاصة ويشعرون بالارتياح مع أشخاص مختلفين عنهم مشيرا أن الدمج في التعليم للمعاقين مع أقرانهم العاديين له قيمة كبيرة  تعود على المجتمع من خلال جعل التعليم أكثر فاعلية لهؤلاء الأشخاص فالكثير منهم يحقق تقدما ملحوظا في التعليم بجميع مراحلة.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الإحتياجات الخاصة ر محافظ الدقهلية ذوي الاحتياجات الخاصة زارة التربية والتعليم محافظ الدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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