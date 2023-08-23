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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

يُقلّل فاتورة الاستيراد|برلماني: إضافة 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية له تأثير اقتصادي كبير

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الرئاسية بتوفير الدعم للمزارعين وإضافة 3 ملايين فدان، مؤكدًا أن له تأثيرًا قويًا جدًا على الاقتصاد المصري في ظل الفجوة الغذائية الحالية، وتقليل فاتورة الاستيراد في سلع استراتيجية هامة جدًا، مثل الذرة والفول الصويا والقمح.

وقال "العمدة" في تصريح خاص لـ "صدى لبلد"، إن توسيع الرقعة الزراعية، سيؤدي إلى تقليل الفجوة وتقليل فاتورة دفع الدولار، والعمل على خلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن عماد أي دولة واقتصادها هو الإنتاج، ويكمن في اكتمال هذه المشاريع الإنتاجية الكبرى وإتاحتها للجميع، وتشجيع القطاعات الخاص عليها .

وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن تقليل الفجوة يأتي بالتوسع في المساحات الزراعية وتحسين الإنتاجيات، خاصة مضاعفة إنتاج القمح والذرة، وكيفية توفير مستلزمات إنتاج، والعمل على  والإرشاد الزراعي في النهوض بنجاح هذه الأمور.

وأوضح أن تحقيق دعم الفلاح يأتي في جهات متعددة، خاصا الجهة الفنية والتمويلية، ويأتي أيضًا في تحقيق ذات الفلاح، وفى عمل تغطية كاملة للاهتمام بأموره الصحية، ومخاطر الإنتاج الاحتمالية أن تحدث.

وثمّن "العمدة" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، لأنها عمود فقرى للدولة في نجاحها وتقدمها.

لجنة الزراعة مجلس النواب الإقتصاد المصرى تقليل فاتورة الاستيراد الرقعة الزراعية

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