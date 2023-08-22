ليبرمان: نتنياهو يتبنى سياسة الرضوخ لحماس منذ عام 2018

قال وزير المالية الإسرائيلي السابق وزعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتبنى سياسة الرضوخ مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" منذ عام 2018 .

وأضاف ليبرمان بحسب وسائل الإعلام العبرية: "حكومة نتنياهو فقدت صوابها، إن من يقود ويمول موجة العمليات في الضفة هي حماس في قطاع غزة".

وزعم ليبرمان: "يوجد مقر في غزة مهمته التامة تعميق حالة الرعب للمستوطنين في الضفة الغربية. أما الوجه الآخر للموجة فهو صالح العاروري، المسؤول عن أنشطة الجناح العسكري في الضفة الغربية". حسب وصفه

وأضاف، "إذا كان نتنياهو يهتم بمحاربة الإرهاب، عليه ضرب رأس الأفعى، أولئك الذين يعطون الأوامر ويحولون الأموال ويدعمون العمليات، العنوان واضح وهو حماس وقطاع غزة". حسب وصفه