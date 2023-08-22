محافظ الدقهلية يلتقي مدير مؤسسة حياة كريمة ومنسق المدارس القائمة

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية با اسماعيل معوض مدير مؤسسة حياة كريمة والدكتورة نور الهدي منسق المدارس القائمة" المكون الثاني للمدارس المصرية اليابانية " والسيد نا كاجيما خبير انشطة "توكاتسو" والمهندسة راندا مصطفي فريق الدعم جايكا ود. عبد المجيد باحث فريق جايكا والسيد، محمود حسين عضو وحدة ادارة المدارس المصرية اليابانية.



وقد ناقش مختار" خلال اللقاء الاجراءات التنفيذية لاعمال تطبيق أنشطة نظام التعليم الياباني "توكاتسو "بعدد 13 مدرسة بالدقهلية حيث تم اليوم عقد ندوه للمرشحين للعمل في هذا المجال بديوان عام المحافظة برعاية محافظ الدقهلية وذلك للتعريف بالمشروع والانشطة المتنوعة التي يتم تنفيذها بالاضافة الي اجراء المقابلات الشخصية للمرشحين .



وقال " مدير مؤسسة "حياة كريمة" بالدقهلية اننا بدأنا بالفعل تدريب معلمي نموذج ال " تُوكّاتسُو " المرشحين بعدد 40 مرشحا للعمل وذلك بعدد 7 مدارس بمركز شربين و3 مدارس بمركز بلقاس و3 مدارس ببني عبيد وتم اختيار هولاء المرشحين من القري التي بها هذه المدارس..

والجدير بالذكر إن أنشطة « توكاتسو» واحدة من الأنشطة التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتعليم الطفل في اليابان، والهدف منها تطوير موقف إيجابي فاعل من جانب الطلاب للتعامل مع مختلف القضايا في الفصل والمدرسة والحياة بصفة عامة، حيث يقوم الطلاب بوضع أهداف لهم، وتبادل الحوار والمناقشة والبحث عن حل للمشكلات وتوافق الآراء، وتمتد أهداف الأنشطة إلى تغيير سلوكيات الطلاب داخل المدرسة والمنزل والمجتمع كما أن هذا النموذج يستهدف نشر ثقافة التعليم الياباني في قرى حياة كريمة، لكون هذا النموذج يعتمد على اكتساب مهارات ومعارف جديدة للطلاب وتعزيز الانتماء إلى المكان الذي يعيشون فيه.