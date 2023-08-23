أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين.. متى نلجأ للمستشفيات وكيفية الحماية من المتحور الجديد لكورونا.. متحدث الصحة يجيب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموسم القادم سيكون هناك مساحات دورات زراعية من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على مساندة ودعم المزارعين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من الحد من الاستيراد للحفاظ على العملة، معلقا “لا بد من زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفقا لرؤية الدولة”.

60 مليون مواطن لهم حق الترشح.. رئيس الوطنية للإنتخابات يكشف تفاصيل إنتخابات الرئاسة القادمة

أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد، مشيرا إلى أنه تم ذلك لنقل مستلزمات العملية الإنتخابية.

وقال وليد حمزة،، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الهيئة القومية للبريد ستنقل مستلزمات العملية الإنتخابية لمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.

متى يتم اللجوء للمستشفيات .. وكيف تتم الحماية من المتحور الجديد لكورونا.. متحدث الصحة يجيب

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن حالات الإصابات التي تم تسجيلها في مصر، ظهرت عليها أعراض الألتهاب التنفسي العادية، مشيرا إلى أنه سيتم عمل تحليلات للتأكد من إصابتهم بالمتحور الجديد لكورونا.

قال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”، أنه لو ظهرت أي أعراض تنفسية مع أعراض خطيرة أصابت جهاز المناعة، أو حدوث مشكلة أو صعوبة في التنفس يتم اللجوء للمستشفى.

ضياء رشوان: تعودنا على استجابة الرئيس السيسي لتوصياتنا ومقترحاتنا فور عرضها عليه

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار.

وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "كنت دعوا في إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارضا خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".

التعليم العالي تعلن موعد وكيفية تقليل الاغتراب .. فيديو

قال عادل عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي ، تعليقا على انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب ، إن الفرصة متاحة امام الطلاب من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين ، موضحا أن تقليل الاغتراب لا يعني اعادة التنسيق من جديد وانما هي فرصة للعودة للقطاع الجغرافي القريب لسكن الطلاب .

وأضاف عادل عبد الغفار ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مصر الجديدة " ، والمذاع على فضائية " etc" ، أن هذه الفرصة متاحة للتقليل العبء المادي عن الطلاب ، وتكاليف السكن والانتقال ، مشيرا إلى أنه ليست كل طلبات تقليل الاغتراب تجاب حتى لا يتم تفريغ كلية بعينها ، وتسبب كثافات في كليات أخرى.

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها عليهم الإلتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، مشيرا إلى ان عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض للمسائلة القانونية

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن هناك إعفاء من تقديم الاقرار الضريبي ما اذا كان صاحب الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.



وزير خارجية العراق: لن نسمح باستخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن المباحثات مع تركيا استهدفت مناقشة استئناف ضخ صادرات النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان العراق إلى ميناء جيهان التركي.

وأضاف "حسين" في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العراق ملتزم بتطبيق دستوره ولا يسمح لأي طرف أو منظمة أن تستعمل أراضيه في الهجوم على الدول المجاورة.

ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

أصبح النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محط اهتمام كبير لدى قطاع كبير من جماهير الكرة العالمية في الساعات الأخيرة، خاصة في ضوء الحديث الكبير حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، في ضوء رغبة نادي اتحاد جدة في الحصول على خدمات اللاعب بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أفضل لاعبي العالم في الفترة الراهنة.

وعلى الرغم من أن وكيل محمد صلاح خرج في أكثر من مشهد، ليؤكد أن اللاعب لن يرحل عن صفوف نادي ليفربول، ألا أن التكهنات تزيد بصورة قوية جدا، حول أن اللاعب بات قريبا جدا من الانتقال لصفوف اتحاد جدة، إذ أن بعض التقارير أشارت إلى أن اللاعب قريب جدا من الانتقال لصفوف الريدز في الفترة المقبلة.



ذهاب وعودة| تعرف على أسعار تذاكرعمرة مولد النبي وفقا لوزارة السياحة.. فيديو

تناولت الإعلامية انجي انور طقوس المصريين في الحج والعمرة منذ عهد قدماء المصريين، وتتطور الطقوس الخاصة بالعمرة حتى العصر الحالي، والضوابط التي وضعتها وزارة السياحة والآثار لتأمين عمرة المولد النبوي الشريف.

بدأ العد التنازلي على عمرة مولد النبي.. طبعا عمرة المولد تحديدا بيكون الإقبال عليها كبير جدا.. وبتكون فرصة مناسبة جدا للاستمتاع بأجواء روحانية تغسل القلب..

تقارير إسبانية: والدة مبابي تتهم باريس سان جيرمان بمعاملة ابنها مثل الكلب

رصدت فضائية العربية تقريرا عن أتهام والدة مبابي لإدارة باريس سان جيرمان بمعاملة أبنها مثل الكلب.

وعرض التقرير، أن والدة ووكيلة أعمال كيليان مبابي تتهم إدارة النادي بمعاملة أبنها مثل الكلب.