كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الموسم القادم سيكون هناك مساحات دورات زراعية من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على مساندة ودعم المزارعين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من الحد من الاستيراد للحفاظ على العملة، معلقا “لا بد من زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفقا لرؤية الدولة”.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أنصح أهالينا المزارعين، باللجوء للزراعة الحديثة، واستنباط حبوب جديدة من القمح، تعطي زيادة في الإنتاجية.

عليهم دور هام

وأشار أحمد موسى إلى أنه نحن في حاجة لكل أردب من الذرة أو القمح، مؤكدا أن المسئولين في المحافظات، عليهم دور هام.