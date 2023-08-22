عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها عليهم الإلتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، مشيرا إلى ان عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض للمسائلة القانونية 

 

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن هناك إعفاء من تقديم الاقرار الضريبي ما اذا كان صاحب الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

 

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخضع عن حساب ضريبة الثروة العقارية 

 

 الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

وأشار رجب محروس إلى ان تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقدمات يحاسب وفقا للثروة العقارية ويتم إحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

 

رجب محروس مصلحة الضرائب الممولين وحدات سكنية برنامج “على مسئوليتي صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

انفراد.. نص المحادثات بين رجلي أعمال كبار لتهريب الآثار خارج مصر

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

البابا تواضروس يغادر المجر عائدًا إلى مصر

أحمد موسى: 1.5 تريليون جنيه حصيلة الضرائب المستهدفة حتى يونيو 2024

تنسيق الأزهر 2023.. كليات جديدة ضمن رغبات الطلاب| تعرف عليها

الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

كفاية استيراد.. أحمد موسى يقدم نصائح هامة للمزارعين

حريق هائل وإجلاء 700 شخص من جزيرة إيطالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تظهر على العين تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احذرها

أحمد فهمي وأبطال مسلسل السفاح يحتفلون بالعرض الخاص| صور

دراسة صادمة.. أدوات تجميل أسوأ من المرحاض احذري استخدامها

أبرزها الكرنب..أطعمة تخلص الجسم من السموم

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ