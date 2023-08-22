الضرائب: عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض المالك للمساءلة القانونية 

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الممولين الذين يمتلكون وحدات سكنية ويقومون بتأجيرها عليهم الإلتزام حتى لا يتعرضوا للعقوبات، مشيرا إلى ان عدم تبليغ المصلحة بتأجير الشقق والمحلات يعرض للمسائلة القانونية

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن هناك إعفاء من تقديم الاقرار الضريبي ما اذا كان صاحب الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التي تخضع عن حساب ضريبة الثروة العقارية

الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات

وأشار رجب محروس إلى ان تأجير المحل بمدة محددة وبدون مقدمات يحاسب وفقا للثروة العقارية ويتم إحتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.