خلال أسبوع.. تعرف على إيرادات فيلم السوبر هيرو الجديد Blue Beetle

حقق فيلم السوبر هيرو الجديد Blue Beetle إيرادات خلال أقل من أسبوع بلغت حوالي 44 مليون دولار على مستوى العالم، فيما حقق في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 25 مليون دولار.

فيلم Blue Beetle أصبح المنافس الجديد الذي ينضم إلى الأعمال العالمية الأخرى التي حققت أرقاما غير مسبوقة منها فيلم باربي الذي تخطى حاجز المليار دولار بمراحل، وفيلم كريستوفر نولان الجديد Oppenheimer.

فيلم Blue Beetle من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيليسا إيسكوبيدو، والممثلة الشهيرة سوزان ساراندون وغيرهم.

تدور أحداث فيلم Blue Beetle حول بطل خارق شاب، يختاره كائن فضائي ليستحوذ على جسده ويمنحه قدرات غير عادية، تغير مستقبله ومجرى حياته، ويعرف باسم “الخنفساء الزرقاء”.

من المتوقع أن يحقق فيلم Blue Beetle المزيد من أرقام الإيرادات العالية في شباك التذاكر الأمريكي، خاصة أن هذا النوع من أفلام الأكشن المثيرة مفضلة لدى جمهور أمريكا الشمالية.



حقق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم Blue Beetle مشاهدات بلغت 26 مليون دولار خلال 4 أشهر من طرحه عبر صفحة الشركة المنتجة DC على موقع يوتيوب.