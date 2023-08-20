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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم جديد يزيح Barbie من صدارة البوكس أوفيس| تعرف على قصته

صدى البلد

تصدر فيلم Barbie قائمة البوكس أوفيس الأمريكي على مدار ما يقرب من شهر حتى تخطت إيراداته حاجز المليار دولار في وقت قصير، وتفوق على العديد من الأعمال القوية المطروحة في موسم شهر أغسطس. 

 

 

 

اقترب فيلم Barbie من تحقيق نصف مليار زيادة في إيراداته، ليصبح الحصان الرابح هذا العام، ولكن بعد مرور شهر على عرضه، تطرح العديد من الأعمال الأجنبية الجديدة التي ستؤثر على منحنى أرقامه. 

 

وفي نهاية الأسبوع الماضي طرح فيلم جديد تفوق على Barbie في البوكس أوفيس الأمريكي، وهو Blue Beetle الذي حقق 10 مليون دولار وتصدر قائمة الإيرادات خلال الساعات الماضية. 

 

 

فيلم Blue Beetle من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيليسا إيسكوبيدو، والممثلة الشهيرة سوزان ساراندون وغيرهم. 

 

تدور أحداث فيلم Blue Beetle حول بطل خارق شاب، يختاره كائن فضائي ليستحوذ على جسده ويمنحه قدرات غير عادية، تغير مستقبله ومجرى حياته، ويعرف باسم “الخنفساء الزرقاء”. 

 

 

من المتوقع أن يحقق فيلم Blue Beetle المزيد من أرقام الإيرادات العالية في شباك التذاكر الأمريكي، خاصة أن هذا النوع من أفلام الأكشن المثيرة مفضلة لدى جمهور أمريكا الشمالية. 


حقق الفيديو الدعائي الرسمي لفيلم Blue Beetle مشاهدات بلغت 26 مليون دولار خلال 4 أشهر من طرحه عبر صفحة الشركة المنتجة DC على موقع يوتيوب. 

Barbie البوكس اوفيس Blue Beetle فيلم Barbie موقع يوتيوب

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