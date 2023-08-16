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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفاظا على الآداب العامة.. سبب منع فيلم باربي من العرض في الجزائر

فيلم باربي
فيلم باربي

انضمت الجزائر إلى قائمة الدول التي تمنع عرض فيلم باربي، رغم انطلاقه في عدد من السينمات المصرية والعربية خلال الأيام الماضية. 

 

حظرت الجزائر فيلم باربي بعد ثلاث أسابيع من عرضه في سينماتها، بعد طلب من وزارة الثقافة بسحبه من دور العرض، بداع الترويج للمثلية الجنسية، وهو ما لا يتوافق مع المعتقدات الدينية والثقافية للدولة العربية. 

 

وقال موقع إخباري محلي، إن فيلم باربي تم حظره رسميا بسبب الإضرار بالآداب العامة، خاصة في ظل مبيعاته العالية وارتفاع إيراداته منذ انطلاقه في السينمات الجزائرية. 

 

يأتي ذلك بعدما حظرت الكويت عرض فيلم باربي الأسبوع الماضي، وذلك حفاظا على الأخلاق العامة.

 

منذ انطلاق فيلم باربي في السينمات العالمية، حقق أكثر من مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد أقل من شهر على طرحه، والرقم في ازدياد مستمر ومن المتوقع أن يحقق نصف مليار جديد قريبا. 

 

 

ويشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

 

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية. 

باربي فيلم باربي الترويج للمثلية الجنسية الآداب العامة السينمات المصرية

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