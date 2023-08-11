بعد الإعلان عن طرحه .. مواعيد وأماكن عرض فيلم باربي في مصر

أعلنت عدد من السينمات المصرية موعد طرح فيلم باربي بعد تأجيل حوالي شهر، عن موعده الأصلي بسبب أزمات تتعلق بمحتواه، وسط شائعات عن منع عرضه.

وكشفت عدد من السينمات منها زاوية وفوكس ورينيساس، فتح باب الحجز لمشاهدة فيلم باربي في مصر، بداية من السبت، داخل وخارج القاهرة.

ودخل فيلم باربي التاريخ بعد وصوله إلى تحقيق مليار دولار في السينمات العالمية خلال حوالي أسبوعين من عرضه، رغم تأجيله ومنعه من دول عديدة.

كما أصبح فيلم باربي أول فيلم من إخراج امرأة يحقق مليار دولار بهذه السرعة، وأصبح رسميا من أبرز وأهم الأعمال التي تطرح خلال العام الجاري وتنافس على موسم الجوائز المرتقب.

ويمثل فيلم Barbie تحديًّا كبيرًا في مسيرة بطلته مارجو روبي، وهو بمثابة البطولة المطلقة الأولى لها بعدما كانت من قبل بطلة في ظل نجوم هوليوود الكبار مثل براد بيت وليوناردو دي كابريو، ويل سميث وغيرهم.

ويشارك مارجو روبي في بطولة فيلم Barbie ريان جوسلينج لكنه لم يخطف منها الأنظار رغم الإشادات التي تلقاها وترشيح النقاد المبكر له على قوائم الأوسكار المرتقبة.

تدور أحداث فيلم Barbie حول شخصية باربي التي تطرد من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية.