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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ الاقتصاد الدولي: الصين تقترب من التربع على صدارة العالم

الدكتور كريم العمدة،
الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، والخبير الإقتصاد

أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، والخبير الاقتصادي، أن الصين تقترب من التربع على صدارة العالم اقتصاديا ولديها دراسات مستقبلية لمدة 5 عقود مقبلة .

 

وقال كريم العمدة، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”،  أن هناك شروط للتعامل بالعملات المحلية، منها توازن في حجم التجارة واستقرار في العملة، وهناك فارق في الميزان التجاري بين القاهرة وبكين ولكن الحال أفضل مع روسيا لأن مصر تصدر السياحة لموسكو وتستورد السلع 

 

منظمات التمويل الدولية تنفر بالأسوأ 

وتابع أستاذ الاقتصاد الدولي، والخبير الإقتصادي، أن جزء كبير من أزمة الدولار هو المضاربات وسعره الحالي غير الحقيقي، وهذا بسبب تجار العملات، مؤكدا أن الدولار الدولي وفقا للجنيه المصري يساوي نحو 6 جنيهات بحسب منظمات دولية.

 

كريم العمدة الصين الميزان التجاري تجار العملات أزمة الدولار

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