خبير اقتصادي: قوائم التخفيضات الجمركية تدعم التكامل المصري مع القارة الأفريقية

أكد الدكتور كريم العمدة الخبير الاقتصادي، أهمية قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" والذي من المقرر مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأنه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع، لدوره الهام في تخفيف القيود ودعم وإجراءات الحماية الجمركية أمام تدفق السلع والخدمات.

وقال العمدة في تصريحاته لـ صدى البلد إن قوائم التخفيضات الجمركية من الاتفاقيات الهامة التي تدعم التكامل المصري مع القارة الأفريقية وتدعم انتشار السلع، لافتا النظر إلى أنها تأتي في ظل الانفتاح المصري الكبير على السوق الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

وقال الخبير الاقتصادي ان الاتفاقية تحدثت عن القوائم والتي تم تقسيمها لثلاث قوائم، هي قائمة السلع غير الحساسة والتي تضم عددا كبيرا من البنود التعريفية وتقوم الدول النامية بتحريرها خلال خمس سنوات أما الدول الأقل نموا فتقوم بتحريرها على 10 أعوام.

وتابع أن القائمة الثانية هي قائمة السلع الحساسة ونسبتها ضئيلة جدا مقارنة بالسلع غير الحساسة، أما القائمة الثالثة فهي قائمة السلع المستثناة وتضم %3 من الخطوط التعريفية بحيث لا تتجاوز نسبة 10 % من إجمالي قيمة الواردات البينية الأفريقية على أن تتم مراجعتها بصورة دورية كل 5 سنوات.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور كريم العمدة، ان هذه القوائم السابق ذكرها تأخذ في اعتبارها مدخلات الإنتاج بالسوق المحلي وأيضا الحصيلة الجمركية، مشيرا إلى أن التخفيضات الجمركية من الأمور التي يكون لها أثر مالي على الدولة.