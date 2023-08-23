السكرتير العام المساعد بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس القومي للسكان

عقد كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا بديوان المحافظة، مع أعضاء المجلس القومي للسكان فرع البحر الأحمر. حضر الاجتماع مديرو المديريات بالمحافظة بالإضافة إلى أعضاء المجلس.

وقامت الأستاذة سلوي سعد الدين، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، بعرض توصيات اللجنة السابقة ومراجعة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التنظيم والأسرة خلال الربع الحالي من أبريل إلى يونيو 2023، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

تم خلال الاجتماع عرض الهرم السكاني للمحافظة خلال هذه الفترة، وتم تسليط الضوء على المؤشرات السكانية للمحافظة مقارنةً بمتوسط الجمهورية. وقد تمت مناقشة معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان في مدن المحافظة.

أكد السكرتير العام المساعد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المديريات المختلفة لزيادة الإعلانات والبرامج التوعوية المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مجلس الصحة. كما شدد على أهمية تجميع إحصائيات دقيقة لأعداد المواليد في المحافظة، بهدف إيجاد حلول شاملة لمشكلة الزيادة السكانية في مصر على الصعيدين الوطني والمحلي.

من جهتها، أوصت اللجنة التنسيقية بضرورة تقديم الخدمات الصحية، وخاصة في مجال تنظيم الأسرة، في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا واكتظاظًا بالسكان. تم أيضًا مناقشة الأنشطة التدريبية والإعلامية التي نُظمت من قبل عدة جهات حكومية بالمحافظة، مثل وزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجمع أعلام الغردقة وفرع ثقافة البحر الأحمر.