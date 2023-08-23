عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا مع أعضاء المجلس القومي للسكان

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقد  كمال سليمان، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، اجتماعًا بديوان المحافظة، مع أعضاء المجلس القومي للسكان فرع البحر الأحمر. حضر الاجتماع مديرو المديريات بالمحافظة بالإضافة إلى أعضاء المجلس.

 

وقامت الأستاذة سلوي سعد الدين، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحر الأحمر، بعرض توصيات اللجنة السابقة ومراجعة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال التنظيم والأسرة خلال الربع الحالي من أبريل إلى يونيو 2023، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

 

تم خلال الاجتماع عرض الهرم السكاني للمحافظة خلال هذه الفترة، وتم تسليط الضوء على المؤشرات السكانية للمحافظة مقارنةً بمتوسط الجمهورية. وقد تمت مناقشة معدلات المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية للسكان في مدن المحافظة.

 

أكد السكرتير العام المساعد على ضرورة تعزيز التنسيق بين المديريات المختلفة لزيادة الإعلانات والبرامج التوعوية المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مجلس الصحة. كما شدد على أهمية تجميع إحصائيات دقيقة لأعداد المواليد في المحافظة، بهدف إيجاد حلول شاملة لمشكلة الزيادة السكانية في مصر على الصعيدين الوطني والمحلي.

 

من جهتها، أوصت اللجنة التنسيقية بضرورة تقديم الخدمات الصحية، وخاصة في مجال تنظيم الأسرة، في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا واكتظاظًا بالسكان. تم أيضًا مناقشة الأنشطة التدريبية والإعلامية التي نُظمت من قبل عدة جهات حكومية بالمحافظة، مثل وزارات الصحة والأوقاف والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة، بالإضافة إلى مجمع أعلام الغردقة وفرع ثقافة البحر الأحمر.

 

السكرتير العام المساعد محافظة البحر الاحمر المجلس القومي للسكان توصيات إنجازات مؤشرات سكانية تنظيم الأسرة الاعلانات التوعية الزيادة السكانية الصحة الأوقاف التضامن الاجتماعي التربية والتعليم الشباب والرياضة ثقافة الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس وسكرتير عام البحر الأحمر يتفقدان ميناء الصيد ومحطة التحلية بأبورماد

بحيرة النيزك.. عجائب طبيعية تنبض بالسر والجمال في مرسى علم| شاهد

شاطئ القلعان .. مكان خلاب وساحر للاستجمام والاستكشاف في البحر الأحمر |شاهد

مستشار الرئيس يزور مدينة الشلاتين لتفقد المشروعات الخدمية ويؤكد الالتزام بتنمية الجنوب

حملة 'بلدي أمانة' تصل لأكثر من 14 ألف مواطن في الغردقة

ندوة بمكتبة مصر العامة بالغردقة تسلط الضوء على الآثار السلبية للبلاستيك

رئيس مدينة رأس غارب يشدد على تكثيف حملات التفتيش التمويني لضبط الأسعار

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة الغردقة لصيانة المحولات

ترشيحاتنا

3 شروط.. جلسة حاسمة بين بيريرا رئيس لجنة الحكام واتحاد الكرة

الإسكان: الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض مميزة بـ14 مدينة جديدة للمصريين بالخارج

إجراءات مرتقبة لـ إزالة مخالفات البناء بمشروع القانون الجديد| تفاصيل

قبل انطلاقها غدا .. قواعد يجب الاطلاع عليها بمرحلة تقليل الاغتراب

مسؤول روسي: مقتل 3 مدنيين في هجوم على بيلجورود

بقيادة المتطرف يهودا غليك.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ