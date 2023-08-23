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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نموذج يحتذى به.. كاتب صحفي: العلاقات المصرية الأردنية أخوية وتاريخية| فيديو

مصر والأردن
مصر والأردن

قال صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي، إن العلاقات المصرية الأردنية أخوية وتاريخية واستراتيجية متنوعة وترتكز على مبادئ الجوار و مبادئ تبادل المصالح، متابعًا أن زخم الزيارات وتتابعها يؤكد أن العلاقة بين مصر والأردن تعبر عن النموذج التي يجب أن يحتذى به في العلاقات بين الدول العربية الأخرى.

وأضاف “عبد الحفيظ” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية رشا مجدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن علاقات الجوار بين مصر والأردن مستقرة، بجانب التنمية والتطوير المستمرين في العلاقات الاقتصادية.

ولفت صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي إلى أن القضية الفلسطينية تعتبر عصبا رئيسيا في العلاقات بين مصر والأردن، مؤكدًا أن دائمًا ما يكون التنسيق مشترك بين مصر والأردن فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث تتطابق الرؤى في حل الدولتين والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي العربية.

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