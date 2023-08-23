كسب القلوب أولى من المواقف.. رسالة أفشة بأحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

شارك مجدي أفشة، لاعب النادي الاهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “لا تحاول الانتصار في كل الاختلافات فاحيانا كسب القلوب اولى من كسب المواقف”.

في سباق مختلف، يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة مجددًا للتدريبات الجماعية، والتي كانت فد توقفت قرابة الثلاثة أسابيع، بعد انتهاء موسم الفريق الشاق، والذي حقق فيه جميع البطولات التي شارك فيها.

عودة الأهلي للتدريبات الجماعية

وسيعود الفريق الأحمر، للتدريبات الجماعية بداية من يوم 24 أغسطس الجاري، للتحضير للموسم الجديد.

وبعد العودة للتدريبات، سينطلق معسكر الفريق المغلق بدولة النمسا بداية من يوم 28 من نهاية الشهر الجاري، على أن يستمر حتى 6 نن سبتمبر المقبل.

ويستهل الأهلي، مشواره في بطولات الموسم الجديد، بمواجهة فريق اتحاد العاصمة مساء يوم 13 من سبتمبر المقبل، في إطار بطولة السوبر الإفريقي.