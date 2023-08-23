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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنقاذ سيارات فاخرة من سفينة منكوبة بميناء هولندي وسحبها لطريق فريمانتل السريع.. صور

استطاعت السلطات عن طريق زوارق القطر إنقاذ العديد من السيارات الفاخرة من خلال سحبها إلى طريق فريمانتل السريع من ميناء إيمشافن الهولندي. 

هياكل عظمية مغطاة بالسخام

سيارة محترقة

وأظهرت الصور التي تم التقاطها للمرة الأولى من داخل السفينة التي يبلغ وزنها 18.500 طن الهياكل العظمية للسيارات وهي مغطاة بالسخام بالإضافة إلى ما يصل إلى 1100 سيارة ناجية كانت موجودة بالأربعة طوابق السفلية. 

سيارة ناجية

كما أوضحت الصور السيارات الصالحة للسير على الطريق وهي تسير على طريق فريمانتل السريع بعد تنظيفها بمغسلة متنقلة للسيارات.

ووفقًا لموقع ديلي ستار، ستظل سفينة الشحن في الميناء الهولندي إلى أواخر شهر أكتوبر القادم حتى يتم نقلها لمكان آخر وعلى الأرجح سيتم إعدامها.

حطام السيارات

مقبرة عائمة للسيارات الفاخرة

يذكر أنه في غضون الشهر الماضي شهد العالم واحدًا من أسواء الحوادث المروعة في المحيط من خلال احتراق سفينة شحن كانت محملة بما يقرب من 4000 سيارة فاخرة تقدر قيمتها بـ 100 مليون جنيه إسترليني وهو ما جعل الأمر يبدو وكأنه مقبرة عائمة للسيارات الفاخرة.

السفينة المحترقة

دمر هذا الحريق الذي تم قبالة سواحل هولندا ما يقرب من 2700 سيارة على طريق فريمانتل السريع بعدما اشتعلت النيران في السفينة التي سافرت من ألمانيا إلى مصر في 25 يوليو الماضي. 

ولا يزال سبب الحريق الذي شب بالسفينة غير واضح حتى الآن، فقد قالت خدمات الطوارئ في بداية الأمر أن بطارية السيارة الكهربائية هي السبب، لكن فريق الإنقاذ تراجع عن هذا الاحتمال فيما بعد.

زوارق القطر طريق فريمانتل السريع مقبرة عائمة ميناء إيمشافن الهولندي المانيا مصر

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