بين السماء والأرض.. إنقاذ 8 أشخاص عالقين داخل تلفريك بباكستان بأعجوبة.. شاهد

أنقذت المروحيات العسكرية وخبراء في الدروب الجبلية وسكان محليون، امس الثلاثاء، ثمانية أشخاص، بينهم تلاميذ، ظلوا محاصرين لساعات طويلة في التلفريك المنكوب فوق واد نائي في باكستان، وفق ما ذكرت صحيفة بارون الأمريكية.



وتم نقل الأطفال الستة والبالغين من التلفريك إلى بر الأمان من قبل رجال الإنقاذ.

تم إنزال ركاب التلفريك بواسطة حبل انزلاقي تم تجهيزه من قبل فريق الطوارئ المحلي الذي عمل طوال الليل.

خلال محاولات الانقاذ، حاول جندي عبر حبال من طائرة هليكوبتر الوصول إلى التلفريك، وإنقاذ الأفراد لكن ذلك لم يفلح وسط الرياح الشديدة وقتها.

وقعت حادثة التلفريك المحطم في مقاطعة بختونخوا يوم الثلاثاء.

وظل الأطفال الستة وشخصين بالغين عالقين لمدة 15 ساعة في عربة التلفريك معلقين بين السماء والأرض على ارتفاع 274 مترًا (900 قدم) فوق سطح الأرض.

وقال بلال فايزي، المسؤول في خدمة الطوارئ الباكستانية، إن "عملية الإنقاذ اكتملت. وكان البالغان آخر من تم إنقاذهما".

تضمن جزء من عملية الإنقاذ عملية جوية معقدة

وقال الجيش الباكستاني إنه تم انتشال طفلين عبر المروحية، بينما تم إنقاذ الآخرين بعد توقف العمليات المحمولة جوا بسبب الظلام.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكار إنه يتابع الأحداث عن كثب وأعرب عن ارتياحه لوصول جميع المحاصرين إلى بر الأمان.

وكتب أنور الحق كاكار على موقع X، أو المعروف باسم تويتر شبكة التواصل الاجتماعي سابقًا: "أشعر بالارتياح عندما علمت أنه تم إنقاذ جميع الأطفال بنجاح وبأمان والحمد لله. عمل جماعي رائع من قبل الجيش وإدارات الإنقاذ وإدارة المنطقة وكذلك السكان المحليين".

وعمت الفرحة الأجواء، بعد إنقاذ الجميع بسلام، حيث ظن الناجون أثناء حصارهم داخل التلفريك أنها نهايتهم، حتى كتبت لهم النجاة