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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور على سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ البحر بالعريش

العثور على سلحفاة
العثور على سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ العريش

عثر المواطنون بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء،  على سلحفاة بحرية نافقة على شاطئ البحر بالعريش، حيث تم إبلاغ جهاز شؤون البيئة بشمال سيناء، عن مشاهدتهم نفوق سلحفاة بحرية بمنطقة غرناطة.

وتم تشكيل لجنة  من الجهات المعنية، وذلك من أجل التخلص من السلحفاء والعمل على دفنها مع مراعاة الاشتراطات البيئية عند عملية الدفن.
 

في السياق نفسه، شاركت كلية العلوم الزراعية البيئية  جامعة العريش شمال سيناء،  بالتعاون مع  فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة، ومجلس مدينة العريش، في مبادرة "إعادة اطلاق السلاحف البحرية في مياه البحر للحفاظ عليها من الانقراض وعودتها لبيئتها الطبيعية"، حيث تم إطلاق 70 سلحفاة بحرية من النوع "كبيرة الرأس". 

وورد اتصال تليفونى من أحد أهالي سيناء للمهندسة رضوى سامى شاهين، مديرة فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة شمال سيناء،  يفيد بوجود 70 من فقس السلاحف البحرية تم العثور عليها خارج البيئة البحرية بمنطقة ساحل البحر بالمساعيد.

خبراء الثروة السمكية

وعلى الفور تم التواصل مع وفد من خبراء الثروة السمكية بكلية العلوم الزراعية البيئية وبمشاركة مدير إدارة تحسين البيئة بمجلس مدينة العريش و جهاز شئون البيئة بتجميع السلاحف والاستعداد لإطلاقها لعودتها لبيئتها الطبيعية على شاطئ بحر المساعيد.

وقام الطلاب تحت إشراف الدكتور سيد ثابت، أمين الكلية، والمهندس كريم غنيم، والمهندس يسري محمود، بإطلاق المبادرة وتوجيه السلاحف لشاطئ البحر.

وصرح الدكتور محمد نجاتي، عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، بأن العالم يهتم بإنقاذ السلاحف لما لها من دور هام وفعال في التوازن البيئي، حيث تعاني السلاحف اليوم من الصيد الجائر وتدمير أماكن تكاثرها على اليابسة بسبب أنشطة الإنسان وتلوث البحار بالبلاستيك والزيوت النفطية.

وقال الدكتور هاني العلاقمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن من الأسباب الرئيسية التي تهدد بانقراض السلاحف البحرية الصيد الجائر، وفقدان أماكن التعشيش بسبب تطور الشواطئ، ووجود مصادر ضوء اصطناعية الذي يمكن أن يغير سلوك وضع الأمهات للبيض، والإفراط في حصاد البيض.
 

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العريش سلحفاة نافقة شاطىء بحرية

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