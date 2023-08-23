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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مع قرب انتهاء الموسم.. الغرفة التجارية بالإسماعيلية تعلن ارتفاع أسعار المانجو الإسمعلاوي

المانجو الاسمعلاوي
المانجو الاسمعلاوي

أعلن جلال الطاهر نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، عن أسعار المانجو الإسمعلاوي بالأسواق بالسعر القطاعي مباشرة للمستهلك.

تضمنت أسعار المانجو الإسمعلاوي، السكري الابيض 25: 28 جنيه للكيلو، الزبدة 23: 28 جنيه للكيلو، السكري الممتاز 45:40 جنيه للكيلو، الفونس 40: 45 جنيه للكيلو، عويس 60: 70 للكيلو، فص 80 : 90 جنيه للكيلو ، ناعومي 35: 40 جنيه للكيلو.

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من جانبه أكد علي العكرمي سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إرتفاع أسعار المانجو الإسمعلاوي نسبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا الأسباب إلي قرب 

إنتهاء الموسم من ناحية وإنخفاض المحصول وكمية الإنتاج المعروضة من ناحية أخري.

كما أوضح العكرمي، أن سبب إنخفاض المعروض هو تعرض البلاد إلي العواصف الترابية والرياح الشديدة وهو ما تسبب في زيادة حجم الفاقد من محصول المانجو الإسمعلاوي.

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