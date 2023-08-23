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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية للأطفال ذوى الهمم بقصر ثقافة دمنهور

قصر ثقافة البحيرة
قصر ثقافة البحيرة

نظم قصر ثقافة دمنهور احتفالية ثقافية رياضيه ترفيهيه تحت شعار ( العب وأرسم ولون واتعلم ) تضمنت عدة فقرات متنوعة، منها عروض مسرحية وغنائية وشعرية ورسومات وألعاب ترفيهية ومسابقات رياضية، إلى جانب تكريم المشاركين والفائزين.

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 تم عمل ورشة حركيه وتنمية مهارات ومسرح عرائس (نشاط - لياقة - لعب - تركيز -مسابقات فنية وثقافية) وذلك بمشاركة  أطفال ذوي الهمم  في الأنشطة الفنية والترفيهية والثقافية.

هذا وتأتى الاحتفالية فى ضوء الاهتمام التى توليه محافظة البحيرة بالأطفال ذوى الهمم و تعزيزا لدور الثقافة في التمكين والإبداع وإبراز المواهب والقدرات الخاصة بهم والعمل على بث روح التفاؤل والأمل والانتماء لديهم، وتحفيزهم على المشاركة في الحياة الثقافية والرياضية بشكل فعال.

ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، وفي إطار خطة الدولة بإستهداف الأطفال من ذوى الهمم للعمل على دمجهم بالمجتمع ومنحهم كافه الخدمات الثقافية والترفيهية والمجتمعية اللازمة لهم .

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