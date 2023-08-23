لقاء سويدان : أعيش حالة نشاط مسرحي الفترة القادمة

كشفت الفنانة لقاء سويدان خطتها الفنية المقبلة ، حيث من المقرر ان تشهد المرحلة القادمة حالة من النشاط المسرحي .

وقالت لقاء سويدان في تصريحات خاصه الصدي البلد : اعيد مرة اخري تقديم مسرحية سيد درويش للعام الرابع علي التوالي ، وبعد الانتهاء منها سوف اقوم بالاستعداد الي عمل مسرحي اخر مولودراما اعلن عن تقاصيله خلال الفترة القادمة .

أكدت الفنانة لقاء سويدان، أنها سعيدة بإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما ، في مدينة العلمين الجديدة .

وقالت لقاء سويدان ، في تصريحات مصورة لموقع صدي البلد : فخورة بما وصلت اليه مدينة العلمين الجديدة ، واشكر القائمين عليها وكل من ساهم في انجازها بهذ الشكل .

وتابعت لقاء سويدان قائلة : أتمنى أن تكون هذه الدورة من مهرجان العلمين إستثنائية ، مثل المدينة التي سوف تشهد فاعليات الدورة الثانية من المهرجان .

واستكملت لقاء سويدان حديثها قائلة : أتمنى أن يري الجميع جمال مصر وتحديدا مدينة العلمين من خلال هذا المهرجان ، وقرار إقامة المهرجان هناك جاء لان القوه الناعمة للبد ان تساند اي حدث كبير يحدث في مصر ،وهو ما يتوافق مع وجود مدينه العلمين الجديدة.