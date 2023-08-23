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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق البوستر الرسمي لدورته الأولى

مهرجان الغردقة
مهرجان الغردقة

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسى عن الملصق الدعائي الخاص بدورته الأولى، التي تقام  في الفترة من 21 وحتى 27  سبتمبر المقبل.

وقالت الفنانة سارة بخيت، مصممة  الملصق : "أردت أن يعبر التصميم عن هوية المهرجان الأصيلة من اتجاهين، أولهما الاتجاه البصري، وذلك من خلال استخدام ألوان تعبر عن هوية المهرجان الذي يقام تحت شمس الغردقة وعلى ضفاف بحرها، اما المحور الثاني فهو مرتبط بأسطورة الميدوزا أيقونة الجمال والتى جعلتها  متمثلة فى مدينة الغردقة، والتي  طورتها بشكل جمالى وجعلتها تعانق أشعة الشمس الذهبية مع موجات البحر النقية.

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وأضافت سارة : "سعدت بتشريفي من قبل إدارة المهرجان  بتصميم البوستر الخاص  لدورته التأسيسية، لأنني  لدي شغف خاص بالملصقات الدعائية للفعاليات السينمائية والأفلام".

يذكر أن اختيار إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب للفنانة سارة بخيت جاء من خلال المسابقة التي أطلقها المهرجان بين طلاب كليات الفنون الجميلة والأكاديميات والمعاهد الفنية المصرية بهدف إشراك الشباب فى وضع رؤية خاصة بهم تعبر عن إبداعاتهم في شتى المجالات الفنية .

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