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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للسيدات فقط.. عنبة وعصام صاصا وحسن أبو الروس نجوم الساحل الشمالي

عنبة
عنبة

يحيى كل من عنبة وعصام صاصا وحسن أبو الروس حفلا غنائيا يوم الجمعة 25 أغسطس المقبل حيث يجمع عنبة وعصام صاصا فى حفلا واحدا وحسن أبو الروس فى حفل آخر.

واشترط فى الحفلين عنبة وعصام صاصا وحسن أبو الروس أن تقام الحفلات للسيدات فقط.

عنبة 

وقدم عنبة حفلا مؤخرا فى العلمين وغنى مجموعة من أشهر اغنياته ومنها: وزير الحنية ومش شايفك والباشا، بالإضافة الى المغني «مسلم» والذي سيؤدي بعضا من أبرز اغانيه مثل: سنين صابر ولسه فارقة وملكوش مكان جوانا، ويفصل بينهما وصلة رقص شرقي تقدمها الراقصة الأجنبية «ديانا».

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الجدير بالذكر ان الحفلة مفتوحة لجميع رواد مدينة العلمين الجديدة وليست لنزلاء الفندق فقط، وتتراوح أسعارها بين 500 جنيه وألف جنيه، وستبدأ منتصف الليل مع أجواء العلمين الرائعة وسط تواجد لشركة حراسات خاصة لتأمين المكان بالكامل بهدف استمتاع الجمهور بالحفل.

 

حسن أبو الروس عصام صاصا عنبة الساحل الشمالي أغاني عنبة

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