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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عادة الاحتفال بأعياد الميلاد في الديانة اليهودية لا أصل لها بـ التوراة| تفاصيل

الحاخام شلومو أفنير
الحاخام شلومو أفنير

قال رئيس منظمة "عطيرات يروشلايم" اليهودية الدينية في إسرائيل، الحاخام شلومو أفنير، إن عادة الاحتفال بأعياد الميلاد في الديانة اليهودية لا أصل لها في التوراة.

وأكد الحاخام اليهودي أنه لا يوجد لهذا الاحتفال أي مصدر في التوراة، وانه لا قيمة لذلك.

كما دعا الحاخام أفنير  اليهود حول العالم إلى تحويل عيد الميلاد إلى يوم سنوي للبحث عن الذات.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فأن عادة الاحتفال بعيد الميلاد لم تكن عادة يهودية في التاريخ القديم، إلا أن الاحتفال بالمولد مذكور في التوراة في سفر التكوين: "وحدث في اليوم الثالث، يوم ميلاد فرعون، أنه عمل وليمة لعبيده".

ومن هنا تأتي الآراء ضد الاحتفال بعيد الميلاد. ويفسر البعض ذلك على أنها عادة مصرية قديمة كان الملوك في فترات معينة يحتفلون بأعياد ميلادهم.

الحاخام شلومو أفنير عادة الاحتفال بأعياد الميلاد الديانة اليهودية التوراة اليهودية وأعياد الميلاد

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