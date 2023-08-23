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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

صدى البلد

يمكنك التعرف على طريقة عمل الكاتشب في المنزل بدون مواد حافظة لتوفر لك افضل طريقة للحفاظ علي سلامة اطفالك من الأمراض.. واليكم الخطوات 

 

طريقة عمل الكاتشب في المنزل 

 المكونات 

2 كيلو طماطم حمراء
معلقة ص . فلفل أسود 
معلقة ملح
معلقة بصل باودر
معلقة توم باودر
معلقة صغيرة بابريكا 
فصين قرنفل 
نص كوب سكر 
نص كوب خل

☆ الطريقة :

نسلق الطماطم سلقة خفيفة بحيث بس القشرة تدبل ثم يتم وضعها في الخلاط وضربها جيدا وتصفيتها في مصفاة سلك ضيقة للتخلص من القشر والتفل.

ويتم وضع الطماطم على نار متوسطة مع الحرص على التقليب من فترة للتانية لمنع الالتصاق  

ونترك الطماطم حتي  نتخلص من كل السوائل الموجودة فيها وتتسبك

نضيف البهارات والقرنفل

ونضيف السكر ونقلب جيدا حتي يدوب في الطماطم  .

نضيف الخل ونتركها على نار هادية حتي يصبح القوام غليظا. 

احيانا نوع الطماطم لا يعطي القوام المطلوب وهنا يمكن أن تضيفي معلقة صغيرة نشا يتم اذابتها في ربع كوب ماء وضيفيها للمزيج ويقلب بشكل خفيف على نار هادية حتي نصل للقوام المطلوب الي شبه قوام الكاتشب الجاهز  .

احفظيه في برطمانات زجاج أو زجاجات كاتشب قديمة ويوضع في الثلاجة وصلاحيته من اسبوعين ل 3 اسابيع.

طريقة عمل الكاتشب طريقة عمل الكاتشب فى المنزل الطماطم الكاتشب طماطم حمراء

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