بيان ناري من المريخ السوداني ضد الاتحاد الافريقي بسبب فريق كونغولي

أكمل نادي المريخ السوداني مساء اليوم الثلاثاء اجراءات اعتراضه ضد مشاركة 7 لاعبين من فريق اوتوهو الكونغولي في ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري ابطال افريقيا في المباراة التي جمعت الفريقين عصر الاحد الماضي وانتهت بالتعادل "1|1".

وسدد المريخ رسوم الشكوى البالغة الفي دولار في حساب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، وأشار النادي في الحيثيات الخاصة بالشكوى إلى أن النادي المنافس خالف التعميم الصادر من الكاف في 12 يوليو 2023م.

وذكر المريخ أن النادي الكونغولي إرتكب انتهاكا واضحا للوائح دوري ابطال افريقيا لموسم 2023 - 2024، وأرفق النادي المستندات الخاصة بفترة التسجيلات في الكاف التي تعضد مخالفة المنافس باشراك لاعبين أمام المريخ تم قيدهم في أغسطس بما يسمح لهم بالمشاركة في الدور التمهيدي الثاني وليس لديهم أهلية للمشاركة في الدور التمهيدي الأول.

وطلب نادي المريخ من الاتحاد الافريقي إلزام نادي اوتوهو الكونغولي بتقديم الشهادات الدولية (ITC) للاعبين أو التسجيل الوطني للاعبين الوطنيين والتحقق من الوثائق المقدمة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مع اعتبار المريخ فائزاً في مباراة الذهاب بنتيجة "3|0" وإصدار القرارات قبل مباراة الاياب المقررة عصر الجمعة 25 أغسطس 2023م.