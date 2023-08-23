أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اختيار أحمد سيد زيزو أفضل جناح أيمن هذا الموسم بتصويت الجماهير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"رابطة الأندية تعلن اختيار أحمد سيد زيزو أفضل جناح أيمن هذا الموسم بتصويت الجماهير".

أبدى هشام يكن نجم الزمالك السابق سعادته بوجود لجنة مُعينة لإدارة النادي بعد استقالة المجلس السابق.



قال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك رجع وأولاده كفيلين بيه".

وأضاف: "على الزمالك ألا يستغنى عن اللاعبين الأساسيين مثل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح".

واختتم: "نحتاج لمشرف عام على قطاع كرة القدم يكون قادرا على الحفاظ على القوام الأساسي.