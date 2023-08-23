عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو أفضل جناح أيمن هذا الموسم بتصويت الجماهير

زيزو
زيزو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن اختيار أحمد سيد زيزو أفضل جناح أيمن هذا الموسم بتصويت الجماهير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير :"رابطة الأندية تعلن اختيار أحمد سيد زيزو أفضل جناح أيمن هذا الموسم بتصويت الجماهير".

أبدى هشام يكن نجم الزمالك السابق سعادته بوجود لجنة مُعينة لإدارة النادي بعد استقالة المجلس السابق.


قال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك رجع وأولاده كفيلين بيه".

وأضاف: "على الزمالك ألا يستغنى عن اللاعبين الأساسيين مثل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح".

واختتم: "نحتاج لمشرف عام على قطاع كرة القدم يكون قادرا على الحفاظ على القوام الأساسي.

زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

على ملابسي الخاصة| «بسمة» تروي تفاصيل مأساتها مع الأسحار والأعمال.. والميراث السبب

مجموعة فاجنر الروسية تنفي مصرع قائدها يفجيني بريجوجين

أخبار سارة للمصريين.. طريقة إضافة مواليد جديدة لهؤلاء وزيادة دعم بطاقات التموين

هل بريجوجين على قيد الحياة.. إعلام فاجنر يعلن ظهور طائرة ثانية في موسكو

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ