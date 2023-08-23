بسبب سلسلة فضائح.. رئيسة دولة أوروبية تطيح بمدير جهاز المخابرات

ذكرت وسائل إعلام سلوفاكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشاباتوفا، أقالت رئيس جهاز المخابرات، ميشال ألاك، المشتبه في ارتكابه عددا من الجرائم.

وحسب الشرطة السلوفاكية، فإنه يشتبه في أن رئيس جهاز المخابرات قد أنشأ جماعة إجرامية، وإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.

وفي وقت سابق من اليوم، نظر مجلس الوزراء السلوفاكي، في اقتراح إقالة ألاك ووافق عليه.

يتم تعيين رئيس جهاز المخابرات في سلوفاكيا وعزله من قبل الرئيس بناء على توصية من الحكومة.

وتحكم الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حكومة انتقالية بعد أن استسلم الائتلاف الحاكم السابق للاقتتال الداخلي وفقد ثقة البرلمان في ديسمبر كانون الأول.

وسيجري السلوفاك انتخابات مبكرة في 30 سبتمبر.