سفيرة البحرين تشارك في الاجتماع التنسيقي للإعداد للدورة الثالثة للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني

شاركت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الحالية لمجلس الجامعة، وذلك في إطار الإعداد للدورة الثالثة للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني المزمع عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وبحث المندوبون الدائمون البنود المقترحة لمشروع جدول أعمال الحوار الوزاري العربي الياباني، والتي تتضمن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العربي الياباني وآفاقه المستقبلية، علاوةً على إقرار الجدول الزمني للاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الياباني.