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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفيرة البحرين تشارك في الاجتماع التنسيقي للإعداد للدورة الثالثة للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني

السفيرة فوزية بنت
السفيرة فوزية بنت عبد الله

شاركت السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التنسيقي العربي على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة جمهورية مصر العربية للدورة الحالية لمجلس الجامعة، وذلك في إطار الإعداد للدورة الثالثة للحوار السياسي الوزاري العربي الياباني المزمع عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وبحث المندوبون الدائمون البنود المقترحة لمشروع جدول أعمال الحوار الوزاري العربي الياباني، والتي تتضمن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العربي الياباني وآفاقه المستقبلية، علاوةً على إقرار الجدول الزمني للاجتماع الذي سيشارك فيه وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الياباني.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي الدول العربية المندوبين الدائمين جامعة الدول العربية جمهورية مصر العربية سفيرة البحرين سفيرة مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل

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