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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النائب طارق رضوان: الإنجازات وراء دعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن هو حزب وليد خرج من رحم ثورة 2013، وجاء بالتوازي مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي نوايا ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، وكان الحزب موجود بالفعل، وبدأ كحزب داعم للرئيس السيسي في انتخابات عام 2014، ومع كبر حجم الحزب في عام 2018 من خلال الكوادر الموجودة فيه كان داعما للرئيس في عام 2018. 

إجماع في حزب مستقبل وطن على ترشح الرئيس السيسي 

وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن حزب مستقبل وطن عقد عدة اجتماعات لمناقشة طرح ترشح الرئيس السيسي لدورة جديدة لرئاسة الجمهورية، وكان هناك إجماع بين القيادات والكوادر الموجودة في الحزب على تأييد ترشح الرئيس السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية الجديدة. 

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاجماع على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بناء على ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات عديدة في مختلف المجالات، منها مجال البنية التحتية، وغيرها من الإنجازات المختلفة، موضحا أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، وحرب الإرهاب، والحرب بالوكالة من دول بعينها على مصر. 

مستقبل وطن حقوق الإنسان النائب طارق رضوان الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية أحمد موسى

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