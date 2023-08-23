النجم الساحلي يستهل دفاعه عن لقب الدوري التونسي بهزيمة أمام الأولمبي الباجي

استهل النجم الساحلي حملة الدفاع عن لقبه بطلًا للدوري التونسي، بسقوطه أمام مضيفه الأولمبي الباجي بهدفين لهدف، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى للمسابقة.

وتقدم الأولمبي الباجي عن طريق بشير مكاديم في الدقيقة 13، قبل أن يدرك حمزة جيلاسي التعادل للنجم الساحلي من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 86 سجل محرز بن راجيه الهدف الثاني للأولمبي الباجي.

يُذكر أن الدوري التونسي مقسم إلى مجموعتين :

المجموعة الأولي تضم النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي القوافل الرياضية بقفصة.

المجموعة الثانية تضم الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.