5 خطوات لتغيير البطاقة الشخصية وغرامة في هذه الحالة .. تفاصيل

تقدم وزارة الداخلية تسهيلات عديدة للمواطنين لاستخراج البطاقات الشخصية، فمن خلال الموقع الالكتروني الذي سهل الاجراءات في نفس اليوم، والتسلم بعد ساعتين، واشترطت لتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين أن تكون البيانات الخاصة بالمهنة ومحل الإقامة للمواطن مطابقة لما هو مدون في البطاقة الشخصية السابقة.

ولا يعرف كثير من المقبلين على الزواج طريقة تغيير الحالة الاجتماعية من أعزب لمتزوج والتي تتم عبر 5 خطوات وهي كالآتي:

شراء نموذج طلب البطاقة.

ـ إحضار أصل البطاقة الشخصية القديمة.

ـ تقديم صورة من مستند إثبات الحالة الاجتماعية للشخص «متزوج، مطلق، أعزب، أرمل».

وحول كيفية تغيير الحالة الاجتماعية

1ـ التوجه إلى السجل المدني التابع للمنطقة المقيم بها.

2ـ شراء استمارة استخراج بطاقة جديدة.

3ـ ملء البيانات المطلوبة، وختمها من جهة العمل الخاص بك.

4ـ تقديم الاستمارة والمستندات المطلوبة إلى الموظف المختص بمكتب الأحوال المدنية.

5ـ استلام البطاقة في الموعد المحدد بالإيصال.

وفي حال عدم تحديث البيانات الشخصية؛ فقد حددت وزارة الداخلية غرامة قدرها «50 جنيهًا»، حال عدم تحديث المواطن بياناته الشخصية، مثل «المهنة ومحل العمل والحالة الاجتماعية»، وأعطى القانون مهلة 3 أشهر للسماح بتغيير بيانات البطاقة، قبل توقيع الغرامة.