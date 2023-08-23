رسميا.. فاجنر تعلن مقتل قائدها في تحطم مروحية شمال العاصمة موسكو

أعلنت مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الأربعاء، مقتل قائد المجموعة يفجيني بريغوجن ومساعده ديمتري أوتكين في تحطم طائرة شمال العاصمة موسكو.

وزعمت قناة Gray Zone Telegram التابعة لشركة فاجنر أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، هي من قامت بإسقاط الطائرة التابعة لها وذلك أثناء طيرانها حول موسكو، وفق ما ذكرته صحيفة themoscowtimes الروسية، والتي قالت إنه لم يتسن التحقق من هذه المعلومات.

وتأتي تلك الأخبار بعد أن أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأربعاء، أن طائرة كانت تقل زعيم مرتزقة فاجنر، يفغيني بريجوزين، تحطمت في منطقة تفير شمال غرب موسكو، وبحسب الوزارة، تم انتشال ثماني جثـ ـث من موقع تحطم الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي، التي هبطت بالقرب من قرية كوزنكينو، وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية أن وكالة الطيران الحكومية الروسية "روسافياتسيا" قالت إن شخصًا يحمل اسم بريجوزين كان أحد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، ولكن لا تزال حالة بريجوزين ومكان وجوده مجهولين بحسب الصحيفة الروسية، خصوصا في ظل تمسك فاجنر بأن قائدها مازال على قيد الحياة.

فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن اطّلع على حادث تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان من ضمن ركابها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز “إمبراير” في مقاطعة تفير، وتوفي جميع من كان على متنها.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية “تاس”، اليوم الأربعاء، نقلا عن أجهزة الطوارئ أنه تم العثور على 8 جثث في موقع سقوط الطائرة الخاصة.